Видео с места аварии с грузовиком, снесшим две легковые машины, появилось в Сети 

На юго-востоке российской столицы вечером 24 апреля грузовик столкнулся с двумя легковыми авто, передает информагентство Nation News.
По информации источника РИА Новости в экстренных службах Москвы, один человек погиб, еще один получил травмы.
Уточняется, что авария произошла на Рязанском проспекте на пересечении с Луховицкой улицей. После столкновения грузовик и одно легковое авто перевернулись.
Сообщается также, что движение по Рязанскому проспекту в сторону центра города сильно ограничено.
Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.