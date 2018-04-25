Видео с места аварии с грузовиком, снесшим две легковые машины, появилось в Сети

На юго-востоке российской столицы вечером 24 апреля грузовик столкнулся с двумя легковыми авто, передает информагентство Nation News.

По информации источника РИА Новости в экстренных службах Москвы, один человек погиб, еще один получил травмы.

Уточняется, что авария произошла на Рязанском проспекте на пересечении с Луховицкой улицей. После столкновения грузовик и одно легковое авто перевернулись.

Сообщается также, что движение по Рязанскому проспекту в сторону центра города сильно ограничено.

Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.