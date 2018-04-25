Один человек погиб в ДТП на трассе в Сергиево‑Посадском районе

Один человек погиб в результате столкновения двух автомобилей на трассе М-8 в Сергиево-Посадском районе Подмосковья, передает РИАМО "В 19:30 в Сергиево-Посадском районе на 67-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии один человек погиб", — сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Водителей призывают быть внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.