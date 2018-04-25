Сбежавших с мест ДТП водителей разрешили признавать пьяными

Конституционный суд разрешил признавать сбежавших с мест ДТП водителей пьяными без медицинского освидетельствования, сообщает "Татар-информ"

Данное решение было принято из-за несоответствия в статье, по которому суды могут устанавливать факт опьянения лишь при наличии спирта или наркотиков в организме или зарегистрированного отказа от освидетельствования.

Поводом для разбирательства послужила история жителя города Иваново. Мужчина совершил ДТП с двумя погибшими, скрылся и явился к следователю лишь через год. Суд в итоге признал, что водитель в момент аварии был пьян — доказательствами стали показания свидетелей, записи из баров, чеки с употребленными им напитками и другие улики. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.

При рассмотрении дела подсудимый утверждал, что был трезв во время ДТП. И только Верховный суд РФ принял во внимание его доводы, указав, что тест на алкоголь водителя после ДТП не проводился.

Разбирательство в Конституционном суде началось после поступления запроса президиума Ивановского областного суда. В итоге КС обязал федерального законодателя в течение года внести в правовое регулирование необходимые изменения.