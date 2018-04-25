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В Китае в результате ДТП с сахаровозом загорелся грузовик с химикатами
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В Китае в результате ДТП с сахаровозом загорелся грузовик с химикатами 

Газета.Ru 1 час назад
Чрезвычайное происшествие произошло в китайской провинции Ганьсу. По сообщению Центрального телевидения Китая, в окрестностях города Тяньшуй произошло столкновение двух грузовых автомобилей, водитель одного из которых скончался на месте происшествия, передает «НьюИнформ».
Как сообщается, водитель грузовика с сахарным песком, по неизвестным причинам, потерял управление и допустил наезд в фуру, в которой перевозился пятисернистый фосфор. В результате ДТП водитель сахаровоза погиб, другой участник аварии с травмами был госпитализирован в медучреждение.
Кроме того, из-за столкновения загорелся грузовик с химикатами, потушить который смогли лишь по истечению нескольких часов. Сообщается, что в настоящее время резких запах фосфора можно ощутить на приличном расстоянии.
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