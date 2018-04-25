В Якутии водитель три раза переехал пенсионерку

В Якутии произошло шокирующее ДТП с участием автомобиля Toyota , водитель которого «не заметил» старушку с тростью и трижды переехал ее, передает «НьюИнформ».

Данный инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел в селе Нанцы, Якутия. Водитель автомобиля сначала сбил пенсионерку, сдавая назад, а затем еще два раза проехался по ней. После этого мужчина скрылся с места происшествия.