В Якутии водитель три раза переехал пенсионерку 

В Якутии произошло шокирующее ДТП с участием автомобиля Toyota, водитель которого «не заметил» старушку с тростью и трижды переехал ее, передает «НьюИнформ».
Данный инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Инцидент произошел в селе Нанцы, Якутия. Водитель автомобиля сначала сбил пенсионерку, сдавая назад, а затем еще два раза проехался по ней. После этого мужчина скрылся с места происшествия.
Пострадавшая 79-летняя старушка была доставлена в больницу с переломом позвоночника, а скрывшийся с места водитель задержан правоохранительными органами. Мужчина сообщил, что просто «не заметил» пенсионерку.