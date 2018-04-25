Пьяный водитель спровоцировал аварию в Твери

Стало известно о массовом дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на Петербургском шоссе и привело к травмам у двух человек, передает «НьюИнформ».

По предварительным данным, авария произошла в Заволжском районе Твери на Петербургском шоссе. Сообщается, что автомобиль «ВАЗ-2115» столкнулся с иномаркой " Рено ", после чего они зацепили еще два транспортных средства.

Предполагается, что виновник инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. В данный момент известно о двух пострадавших, с которыми работают сотрудники медицинской помощи.

Кроме того, на месте ДТП находятся спасатели отделения пожарно-спасательной части, выясняются все обстоятельства случившегося.