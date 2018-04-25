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Пьяный водитель спровоцировал аварию в Твери
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Пьяный водитель спровоцировал аварию в Твери 

Газета.Ru 1 час назад
Стало известно о массовом дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на Петербургском шоссе и привело к травмам у двух человек, передает «НьюИнформ».
По предварительным данным, авария произошла в Заволжском районе Твери на Петербургском шоссе. Сообщается, что автомобиль «ВАЗ-2115» столкнулся с иномаркой "Рено", после чего они зацепили еще два транспортных средства.
Предполагается, что виновник инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. В данный момент известно о двух пострадавших, с которыми работают сотрудники медицинской помощи.
Кроме того, на месте ДТП находятся спасатели отделения пожарно-спасательной части, выясняются все обстоятельства случившегося.
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