Четыре автомобиля столкнулись в массовом ДТП в Абу‐Даби

В результате столкновения четырех автомобилей в столице ОАЭ, Абу‐Даби, погиб один человек и еще восемь получили травмы. Полиция сообщила об аварии возле моста в районе Мафрак, сообщает телеканал «360».

По предварительной экспертизе полиции, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции одним из автомобилистов.

Одну из машин в ходе аварии занесло влево, после чего транспортное средство ударилось о дорожное заграждение.

"К инциденту привела невнимательность водителя и несоблюдение необходимой дистанции между транспортными средствами", — заявил глава полицейского подразделения.