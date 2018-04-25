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Четыре автомобиля столкнулись в массовом ДТП в Абу‐Даби
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Четыре автомобиля столкнулись в массовом ДТП в Абу‐Даби 

Газета.Ru 1 час назад
В результате столкновения четырех автомобилей в столице ОАЭ, Абу‐Даби, погиб один человек и еще восемь получили травмы. Полиция сообщила об аварии возле моста в районе Мафрак, сообщает телеканал «360».
По предварительной экспертизе полиции, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции одним из автомобилистов.
Одну из машин в ходе аварии занесло влево, после чего транспортное средство ударилось о дорожное заграждение.
"К инциденту привела невнимательность водителя и несоблюдение необходимой дистанции между транспортными средствами", — заявил глава полицейского подразделения.
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