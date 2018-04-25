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Суд решил не лишать пензенского водителя прав за смертельное ДТП
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Суд решил не лишать пензенского водителя прав за смертельное ДТП 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензенской области автомобилист из Нижнеломовского района осужден за нарушение правил дорожного движения. По вине виновника ДТП погиб пенсионер.
По данным пресс-службы Нижнеломовского районного суда, 25 июля 55-летний житель Нижнеломовского района за рулем иномарки «RENAULT» ехал со скоростью более 90 км/час в селе Голицыно. Он попытался обогнать мотоблок с прицепом и выехал на полосу встречного движения, пересек сплошную линию разметки и врезался в это транспортное средство, которым управлял 87-летний мужчина. От полученных ранений пенсионе умер в больнице в тот же день.
«При рассмотрении уголовного дела суд учел, что подсудимый впервые совершил по неосторожности преступление средней тяжести, признание им своей вины и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного и морального вреда и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком на два года», — сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда.
В связи с тем, что работа осужденного связана с управлением автомобилем, а его мать-инвалид, за которой больше некому ухаживать, живет в другом селе, суд не стал лишать автомобилиста водительских прав.
Приговор не вступил в законную силу.
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