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В Вологодской области произошла смертельная авария
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В Вологодской области произошла смертельная авария 

Газета.Ru 1 час назад
В Грязовецком районе автомобиль влетел в столб, передает информагентство Nation News.
По информации, предоставленной управлением ГИБДД, инцидент произошел ранним утром в воскресенье, 15 апреля.
Примерно в половине девятого автолюбитель на отечественной иномарке ехал по автотрассе между Грязовцом и Вохтогой. По неизвестным причинам, он вскоре потерял контроль над управлением своим транспортным средством, на высокой скорости вылетел за пределы проезжей части и врезался в столб.
От полученных травм мужчина погиб на месте.
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