В Вологодской области произошла смертельная авария

В Грязовецком районе автомобиль влетел в столб, передает информагентство Nation News.

По информации, предоставленной управлением ГИБДД , инцидент произошел ранним утром в воскресенье, 15 апреля.

Примерно в половине девятого автолюбитель на отечественной иномарке ехал по автотрассе между Грязовцом и Вохтогой. По неизвестным причинам, он вскоре потерял контроль над управлением своим транспортным средством, на высокой скорости вылетел за пределы проезжей части и врезался в столб.

От полученных травм мужчина погиб на месте.