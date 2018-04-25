Масштабное ДТП произошло в Магадане

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло на Марчеканском шоссе в Магадане, передает «НьюИнформ».

По информации ОГИБДД УМВД Российской Федерации по Магаданской области, в аварии, которая произошла в воскресенье, 22 апреля, пострадал человек.

Отмечается, что виновником инцидента стал водитель Mitsubishi Chariot Grandis, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Автолюбитель протаранил несколько автомобилей, который были припаркованы на обочине. В результате действий виновника аварии пострадали три транспортных средства японского производства.

От удара пострадал 27-летний житель Магадана, который в момент аварии находился на пассажирском сидении в автомобиле виновника. Сотрудники скорой помощи провели госпитализацию пострадавшего и оказали необходимую медицинскую помощь.