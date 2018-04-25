В Сыктывкаре опрокинулась легковушка

В Сыктывкаре во время серьезной аварии травмы получили две молодые девушки, передает информагентство Nation News.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, все произошло ранним утром в среду, 18 апреля.

На Сысольском шоссе на немаленькой скорости перевернулась легковушка.

Две пассажирки салона получили довольно тяжелые травмы позвоночника: они жаловались врачам на невозможность пошевелиться. Их отправили в местную больницу.