В Сыктывкаре опрокинулась легковушка 

В Сыктывкаре во время серьезной аварии травмы получили две молодые девушки, передает информагентство Nation News.
Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, все произошло ранним утром в среду, 18 апреля.
На Сысольском шоссе на немаленькой скорости перевернулась легковушка.
Две пассажирки салона получили довольно тяжелые травмы позвоночника: они жаловались врачам на невозможность пошевелиться. Их отправили в местную больницу.
Сотрудники дорожной полиции займутся выяснением обстоятельств произошедшей аварии.