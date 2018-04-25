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Легковушка на полном ходу влетела в маршрутку в Ставропольском крае
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Легковушка на полном ходу влетела в маршрутку в Ставропольском крае 

Газета.Ru 1 час назад
На автомобильной трассе в Ставропольском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного микроавтобуса, в результате которого один человек получил телесные повреждения различной степени тяжести, передает «НьюИнформ».
В соответствии с опубликованными данными, авария произошла вечером в пятницу, 13 апреля, на 325 километре автодороги «Кавказ», когда водитель автомобиля «ВАЗ-2115» по неизвестным в настоящий момент причинам не выдержал установленный на данном участке пути скоростной режим, а также нарушил безопасную дистанцию, в результате чего столкнулся с маршруткой Ford Transit, которая двигалась в попутном направлении.
Вследствие удара пассажирка легковушки получила травму голову и грудной клетки и была доставлена в медицинское учреждение в экстренном порядке. Другие участники аварии отделались ушибами.
По факту данного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожного инцидента.
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