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Под Оренбургом произошло смертельное ДТП
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Под Оренбургом произошло смертельное ДТП 

Газета.Ru 1 час назад
Под Оренбургом произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель такси, перепет «НьюИнформ».
Инцидент случился около семи часов вечера 19 апреля на трассе «Оренбург-Самара», в районе поселка Ленина. Водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением, после чего машину на скользкой дороге занесло, и она протаранила дорожное ограждение.
В результате происшествия мужчина, находившийся за рулем иномарки, которая принадлежала одной из служб такси, от полученных травм скончался на месте до приезда врачей «скорой помощи».
Точная причина и все обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются. По факту ДТП организована проверка.
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