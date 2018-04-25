Под Оренбургом произошло смертельное ДТП

Под Оренбургом произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель такси, перепет «НьюИнформ».

Инцидент случился около семи часов вечера 19 апреля на трассе «Оренбург-Самара», в районе поселка Ленина. Водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением, после чего машину на скользкой дороге занесло, и она протаранила дорожное ограждение.

В результате происшествия мужчина, находившийся за рулем иномарки, которая принадлежала одной из служб такси, от полученных травм скончался на месте до приезда врачей «скорой помощи».

Точная причина и все обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются. По факту ДТП организована проверка.