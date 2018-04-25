На съезде с КАД в сторону Левашово перевернулся мусоровоз

Сегодня днем, 27 марта, на съезде с кольцевой автодороги по Горскому шоссе в сторону поселка Левашово перевернулся грузовой автомобиль, передают «Невские новости».

В группе также разместили фотографии с места событий. По кадрам видно, что грузовой автомобиль лежит на боку, расположившись от одного до другого края дороги. Как пишут свидетели произошедшего, на съезде перевернулся мусоровоз. При этом фура перегородила проезд. Движение на данном участке в настоящее время затруднено.

На съезде скорость движения автомобилей составляет от 5 км/ч до 7 км/ч.

Очевидцы аварии также отметили, что водитель мусоровоза не пострадал.