Ещё
На съезде с КАД в сторону Левашово перевернулся мусоровоз
Далее:
Читайте также:
Ещё

На съезде с КАД в сторону Левашово перевернулся мусоровоз 

Газета.Ru 1 час назад
Сегодня днем, 27 марта, на съезде с кольцевой автодороги по Горскому шоссе в сторону поселка Левашово перевернулся грузовой автомобиль, передают «Невские новости».
В группе также разместили фотографии с места событий. По кадрам видно, что грузовой автомобиль лежит на боку, расположившись от одного до другого края дороги. Как пишут свидетели произошедшего, на съезде перевернулся мусоровоз. При этом фура перегородила проезд. Движение на данном участке в настоящее время затруднено.
На съезде скорость движения автомобилей составляет от 5 км/ч до 7 км/ч.
Очевидцы аварии также отметили, что водитель мусоровоза не пострадал.
Газета.Ru: последние новости
Огонь охватил девять машин на северо-востоке МКАД Два человека погибли в ДТП в Томской области Трое взрослых и ребенок пострадали в дорожной аварии в Марфине
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Hyundai представил новый седан
Казахстан закрыл границу с Россией81
Сбежавших с места ДТП водителей признают пьяными76
Lexus представил новый седан на базе «Камри»
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение