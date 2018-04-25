Два человека погибли в результате ДТП на трассе в Пушкинском районе

Дорожная авария с участием двух автомобилей произошла на трассе в Пушкинском районе Подмосковья, в результате ДТП погибли два человека, сообщает РИАМО Накануне в 22:39 в Пушкинском районе на 56-м километре трассы А-107 (ММК) произошло столкновение двух транспортных средств. "В результате ДТП два человека погибло", — говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Ведомство просит водителей быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.