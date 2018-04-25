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Два человека погибли в результате ДТП на трассе в Пушкинском районе
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Два человека погибли в результате ДТП на трассе в Пушкинском районе 

Газета.Ru 1 час назад
Дорожная авария с участием двух автомобилей произошла на трассе в Пушкинском районе Подмосковья, в результате ДТП погибли два человека, сообщает РИАМО.
Накануне в 22:39 в Пушкинском районе на 56-м километре трассы А-107 (ММК) произошло столкновение двух транспортных средств.
"В результате ДТП два человека погибло", — говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ведомство просит водителей быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения.
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