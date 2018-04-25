Калининградца госпитализировали после падения с мотоцикла

На улице Ялтинской в Калининграде в среду, 21 марта, произошло ДТП, в результате которого пострадал 41-летний мотоциклист, сообщает информагентство Nation News.

По имеющимся данным, авария произошла около 15 часов 45 минут недалеко от «Дарфи-клуба». Один из очевидцев услышал крики и увидел лежавшего в луже крови рядом с мотоциклом пострадавшего. На место происшествия выехали врачи скорой помощи, они госпитализировали мотоциклиста в Областную клиническую больницу с различными травмами.

Сотрудники дорожной полиции не смогли обнаружить на месте происшествия следов аварии, поэтому обстоятельства ДТП в настоящий момент не установлены.

Информации о состоянии пострадавшего также не поступало.