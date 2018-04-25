В США автомобильный вор украл машину с ребенком на заднем сидении

Автомобильный вор угнал машину, на заднем сидении которой находится маленький ребенок, передает «НьюИнформ».

Однако вместо того, чтобы как можно быстрее покинуть место преступления, мужчина остановил угнанный автомобиль возле одного из магазинов и передал малыша в руки продавца.

Отмечается, что инцидент произошел в американском городе Вест-Палм Бич. На опубликованном видео можно заметить, что темный автомобиль останавливается рядом с автозаправочной станцией, а из него выбегает чернокожий мужчина в белой майке и куда-то передает переносную люльку с ребенком.

"Возьми ребенка, возьми ребенка!", — постоянно твердил угонщик.

В скором времени угнанный автомобиль удалось обнаружить, однако местонахождение самого злоумышленника остается неустановленным.