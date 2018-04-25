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В Новосибирске две девушки пострадали в ДТП
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В Новосибирске две девушки пострадали в ДТП 

Газета.Ru 1 час назад
26 марта, в понедельник, примерно в 20:25 около дома N 25/4 по улице Пирогова в Академгородке Новосибирска произошла авария, сообщает информагентство Nation News.
Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Новосибирску.
29-летний водитель Ford столкнулся со встречной Mazda. В результате происшествия две женщины пострадали: перелом ноги получила 24— летняя девушка, которая управляла Mazda, а у ее пассажирки, 26-летней девушки, после аварии врачи диагностировали сотрясение головного и перелом руки мозга. Обе женщины доставлены в больницу.
Водитель Ford отказался пройти освидетельствование на алкоголь. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.
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