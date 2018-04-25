Пьяный водитель без прав врезался в бетонный блок в Череповце

Дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого автомобилиста произошло в Череповце: отечественная машина влетела в бетонный блок, передает ФАН. Как передает отдел пропаганды ГИБДД , автомобильная авария случилась в среду, 4 апреля, около половины второго ночи: автомобиль ВАЗ-21123, за рулем которого находился 28-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, вылетел с дороги и влетел в бетонный блок. Сотрудники скорой помощи диагностировали у пострадавшего водителя травму колена, перелом носовой перегородки и ушиб грудной клетки. Известно, что у молодого человека не было прав. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося, после чего будет вынесено решение процессуального характера.