42-летняя женщина погибла в ДТП под Нижнекамском

Сегодня около семи утра на 1-м километре автодороги Заинск — Набережные Челны произошло столкновение автомобиля " Лада " с большегрузом Volvo

По предварительным данным, автоледи за рулем отечественной легковушки не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулась с грузовиком Volvo.

Удар был такой силы, что «Лада» вылетела с дороги и врезалась в фонарный столб. В результате аварии 42-летняя женщина-водитель от полученных травм скончалась.

На месте смертельного ДТП работают следователи.