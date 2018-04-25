42-летняя женщина погибла в ДТП под Нижнекамском 

Сегодня около семи утра на 1-м километре автодороги Заинск — Набережные Челны произошло столкновение автомобиля "Лада" с большегрузом Volvo.
По предварительным данным, автоледи за рулем отечественной легковушки не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулась с грузовиком Volvo.
Удар был такой силы, что «Лада» вылетела с дороги и врезалась в фонарный столб. В результате аварии 42-летняя женщина-водитель от полученных травм скончалась.
На месте смертельного ДТП работают следователи.