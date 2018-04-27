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Движение парализовано: на въезде в Уфу образовалась многокилометровая пробка
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Движение парализовано: на въезде в Уфу образовалась многокилометровая пробка 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Утром 27 апреля на Демском шоссе встали десятки машин. Водители гадали, в чем причина большой пробки, впереди виднелись проблесковые маячки патрульных машин.
— Наверное, авария какая-нибудь, — предполагали демчане, которые торопились в центр города на работу.
Оказалось, что причиной заторов стали авторейды. Облаву инспекторы объявили нетрезвым водителям. Для этого на проезжей части перекрыли несколько полос. Посты останавливали каждый проезжающий автомобиль
— Не было никаких предупреждений. Уже в семь часов на дороге была пробка. Очень неприятно опаздывать на работу, к тому же если ничего не нарушаешь, — переживали горожане.
Предупреждение об авторейдах в официальной группе ведомства в соцсетях появилось только в восемь часов утра.
С похожей проблемой в последнюю неделю апреля столкнулись жители и других районов города. 23 апреля дорожные полицейские перекрывали затонскую трассу, а 25 апреля дорогу Уфа — Шакша.
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