Многокилометровые пробки в Уфе: как дорожные полицейские ловят нарушителей

Утром в среду, 25 апреля, уфимских автолюбителей на въезде в Уфу со стороны Шакши ждал сюрприз: рейд по поимке нетрезвых водителей. Инспекторы добросовестно тормозили всех подряд. Только вот водителей такая забота о безопасности искренне возмутила: на дороге выросла километровая пробка.

— На работу опоздал на 40 минут! Начальство высказало претензии и предупредило, что уволит по статье, — возмущается уфимец Алексей. — Какой? Дышал в трубочку полицейским?

Из-за многокилометровых пробок горожане опаздывали не только на работу, но и в больницы, домой и на важные встречи. С такими же заторами сталкивались на неделе в других городах республики.

— Это несправедливо, что из-за нетрезвых водителей законопослушные люди страдают, — считает уфимец Павел.

Инспекторы останавливали каждого водителя и проверяли на алкотестере

Искусственные пробки

И все бы ничего, да только такая картина маслом нарисовалась на въезде в город второй раз за неделю. Первой ласточкой стал рейд, организованный в понедельник, 23 апреля на Затонской дороге. Тогда в капитальный затор попали жители юго-западной части башкирской столицы — сотрудники ГИБДД перекрыли две полосы из трех и повально останавливали всех водителей.

— План-перехват? Что-то случилось? — гадали горожане, изнывая в своих железных конях.

Когда же люди узнали, что причиной остановки стал так называемый «рейд по пьяным», гневу не было предела.

В соцсети посыпались гневные комментарии.

— Искусственная пробка, причем на федеральной трассе! Что хотят, то и делают, а мы на работу опаздываем! — ворчали одни.

— Не разумно проводить такие рейды утром, в часы пик. После такого, люди еще хуже к представителям власти начинают относиться, — сокрушались другие.

На дорогах выстраивалось по несколько экипажей ГИБДД и автомобили-эвакуаторы

О рейдах предупреждали

Возмущенных уфимцев успокоили сотрудники ГИБДД: такие проверки необходимы. Благодаря рейдам оперативники предупреждают серьезные аварии, а нарушители получают заслуженное наказание.

— Действительно, 23 апреля, в понедельник, в утреннее время на въезде в Уфу через микрорайон Затон сотрудники ГИБДД проводили массовую проверку водителей в транспортном потоке, — рассказали в ГИБДД республики. — Особое внимание уделялось пресечению грубых нарушений ПДД. Во время остановки проезжающего транспорта сотрудники оценивали состояние каждого водителя. А 25 апреля инспекторы Госавтоинспекции проводили массовые проверки на въезде в город со стороны Шакши.