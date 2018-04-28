Предпраздничные пробки сковали выезды из Уфы

Какие праздники без качественных, добротных пробок! Вечер субботы, 28 апреля, накануне майских выходных превратился для уфимских автолюбителей в настоящую пытку: намертво встали не только главные выезды из города, но и улицы, к ним примыкающие.

Сервис «Яндекс. Карты» сообщил, что в 18:30 пробки достигли 7 баллов. Выкрашенные на ресурсе в багровый цвет, забитые машинами улицы стали похожи на вены и артерии.

На проспекте Салавата Юлаева затор начинается от пересечения с улицей Бакалинской, машины плетутся со скоростью 3 км/час. А в левом ряду напротив улицы Амурской еще и авария. Также наглухо заперты улицы Салавата и Заки Валиди на подъезде к мосту через Белую. Пугачева и Армавирская стоят на подъезде к переправе через Уфимку — там двигаются не быстрее 2 км/час. Заперто кольцо и на улице имени Округа Галле — желающие выбраться из города штурмуют и Затонский выезд со скоростью 10 км/час.

Всё грустно на улице Зорге возле банка, на Братьев Кадомцевых возле универмага и на перекрестке проспекта Октября и Галле, на Менделеева в районе микрорайона Новиковка — скорость 7 км/час.