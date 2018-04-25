Два человека погибли в ДТП в Томской области

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии в Кривошеинском районе Томской области, передает ФАН.

Об этом сообщили в среду представители регионального управления СК Российской Федерации.

Инцидент произошел на трассе Томск — Колпашево. Согласно предварительным данным, пассажирский автобус KIA столкнулся с грузовым автомобилем Shaanxi.

В результате ДТП погибли оба водителя. Кроме того, еще девять подростков и четверо взрослых, которые находились в автобусе, были доставлены в больницу.

"Следственными органами… инициирована проверка", — указано в заявлении ведомства.

Как сообщало издание «Утро.ру», на прошлой неделе участники рок-группы «Пикник» попали в аварию во Владимирской области.