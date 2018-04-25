Ещё
Два человека погибли в ДТП в Томской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Два человека погибли в ДТП в Томской области 

Газета.Ru 44 минуты назад
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии в Кривошеинском районе Томской области, передает ФАН.
Об этом сообщили в среду представители регионального управления СК Российской Федерации.
Инцидент произошел на трассе Томск — Колпашево. Согласно предварительным данным, пассажирский автобус KIA столкнулся с грузовым автомобилем Shaanxi.
В результате ДТП погибли оба водителя. Кроме того, еще девять подростков и четверо взрослых, которые находились в автобусе, были доставлены в больницу.
"Следственными органами… инициирована проверка", — указано в заявлении ведомства.
Как сообщало издание «Утро.ру», на прошлой неделе участники рок-группы «Пикник» попали в аварию во Владимирской области.
Газета.Ru: последние новости
Огонь охватил девять машин на северо-востоке МКАД Два человека пострадали в ДТП с "Газелью" на юге Москвы На съезде с КАД в сторону Левашово перевернулся мусоровоз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Hyundai представил новый седан
Казахстан закрыл границу с Россией81
Сбежавших с места ДТП водителей признают пьяными76
Lexus представил новый седан на базе «Камри»
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение