Автобус насмерть сбил 14-летнего подростка в Уфе 

Во вторник, 20 марта, в Уфе под колесами пассажирского автобуса погиб 14-летний мальчик, сообщает «Инфореактор»"Инфореактор".
Авария произошла в районе Сипайловской улицы в Уфе.
Предварительно установлено, что 42-летний житель Зианчуринского района ехал в сторону улицы Уфимское шоссе по Сипайловской, управляя автобусом Fiat Ducato. Внезапно на дорогу выбежал 14-летний мальчик, в результате чего автобус не успел затормозить и ребенок оказался под колесами.
В момент ДТП в салоне автобуса находилось 16 пассажиров. По словам очевидцев, четверо подростков хотели перейти проезжую часть и погибший мальчик оказался одним из них.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.