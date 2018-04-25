Автобус насмерть сбил 14-летнего подростка в Уфе

Во вторник, 20 марта, в Уфе под колесами пассажирского автобуса погиб 14-летний мальчик, сообщает «Инфореактор»"Инфореактор".

Авария произошла в районе Сипайловской улицы в Уфе.

Предварительно установлено, что 42-летний житель Зианчуринского района ехал в сторону улицы Уфимское шоссе по Сипайловской, управляя автобусом Fiat Ducato . Внезапно на дорогу выбежал 14-летний мальчик, в результате чего автобус не успел затормозить и ребенок оказался под колесами.

В момент ДТП в салоне автобуса находилось 16 пассажиров. По словам очевидцев, четверо подростков хотели перейти проезжую часть и погибший мальчик оказался одним из них.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.