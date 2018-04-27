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Восемь «лежачих полицейских» установят в Царицыно на средства от платных парковок весной-летом
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Восемь «лежачих полицейских» установят в Царицыно на средства от платных парковок весной-летом 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Царицынский вестник
Восемь искусственных неровностей установят в районе Царицыно на средства от платных парковок весной-летом 2018 г., сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
«Управа района Царицыно сообщила о планах по благоустройству придомовых территорий на весенне-летний период года. В частности, на улицах района установят восемь искусственных неровностей. «Лежачие полицейские» появятся на ул. Веселая, ул. Ереванская и ул. Медиков», — говорится в сообщении.
Уточняется, что все работы проводятся за счет средств, полученных от платных парковок. Деньги за парковку в начале каждого года авансом направляются в префектуры округов, которые, в свою очередь, распределяют средства по управам районов. Все мероприятия по благоустройству проводятся с учетом пожеланий местных жителей — они могут обратиться лично, через муниципальных депутатов, а также проголосовать за понравившийся вариант на проекте «Активный гражданин».
«Ежегодно управа района благоустраивает дворы и улицы на деньги от платных парковок. В прошлом году проводили работы по 11 адресам, были обновлены детские площадки, остановки общественного транспорта, тротуары. Жители довольны, благоустройство территорий будет происходить и дальше», — сообщили в управе района Царицыно.
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