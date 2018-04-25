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В Москве произошло ДТП с участием пешехода
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В Москве произошло ДТП с участием пешехода 

Газета.Ru 36 минут назад
В столице в аварии пострадал пешеход, который переходит дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, передает «НьюИнформ».
Как отмечают в пресс-службе управления столичного ГИБДД, инцидент произошел на улице Мытная, где водитель иномарки нарушил правила дорожного движения и наехал на мужчину, который переходит дорогу согласно ПДД.
Отмечается, что сотрудники полиции уже задержали виновника аварии и выясняют подробности случившегося. Мужчина, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии был доставлен в медицинское учреждение, где его госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь.
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