Школьный автобус упал в овраг в США

Автобус со школьниками из Техаса выехал за пределы шоссе, пробил ограждение и рухнул в 15‐метровый овраг в американском штате Алабама, сообщает телеканал «360».

В результате аварии погиб водитель, несколько человек получили травмы. Часть из них находится в критическом состоянии.

По данным местных властей, в автобусе находились 48 человек. Шестеро из них попали в больницы. Пятеро находятся в тяжелом состоянии, один — в критическом.

Автобус следовал в город Хьюстон из Диснейленда, где школьники были на экскурсии. Авария произошла в 5:33 утра (13:33 по мск). На место происшествия прибыли пожарные расчеты и полицейские, которые подняли пострадавших из оврага.

По словам очевидцев, большая часть школьников во время аварии спала. Водитель компании First Class Tours, которая предоставила автобус для перевозки, был достаточно опытным. Причины аварии устанавливаются следователями Национального совета по безопасности на транспорте США.