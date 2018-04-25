Ещё
Школьный автобус упал в овраг в США
Далее:
Читайте также:
Ещё

Школьный автобус упал в овраг в США 

Газета.Ru 35 минут назад
Автобус со школьниками из Техаса выехал за пределы шоссе, пробил ограждение и рухнул в 15‐метровый овраг в американском штате Алабама, сообщает телеканал «360».
В результате аварии погиб водитель, несколько человек получили травмы. Часть из них находится в критическом состоянии.
По данным местных властей, в автобусе находились 48 человек. Шестеро из них попали в больницы. Пятеро находятся в тяжелом состоянии, один — в критическом.
Автобус следовал в город Хьюстон из Диснейленда, где школьники были на экскурсии. Авария произошла в 5:33 утра (13:33 по мск). На место происшествия прибыли пожарные расчеты и полицейские, которые подняли пострадавших из оврага.
По словам очевидцев, большая часть школьников во время аварии спала. Водитель компании First Class Tours, которая предоставила автобус для перевозки, был достаточно опытным. Причины аварии устанавливаются следователями Национального совета по безопасности на транспорте США.
Газета.Ru: последние новости
Огонь охватил девять машин на северо-востоке МКАД Два человека пострадали в ДТП с "Газелью" на юге Москвы На съезде с КАД в сторону Левашово перевернулся мусоровоз
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Hyundai представил новый седан
Казахстан закрыл границу с Россией81
Сбежавших с места ДТП водителей признают пьяными76
Lexus представил новый седан на базе «Камри»
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение