В Коми под колеса грузовика попал человек

В столице Коми горожанин попал под колеса грузового транспортного средства, сообщает информагентство Nation News.

По информации, предоставленной Госавтоинспекцией региона, все произошло накануне неподалеку от Дырноса.

Неизвестно, по каким причинам мужчина оказался на проезжей части. В какой-то момент водитель грузовика не успел вовремя остановиться и наехал на него.

В итоге пешехода увезли в больницу с переломом ноги.

При этом есть информация о том, что в момент ДТП виновник аварии не был пьян и не находился под воздействием наркотических веществ.

Стражи правопорядка выяснят все детали произошедшего.