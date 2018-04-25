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Четыре человека погибли в двух ДТП в Татарстане
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Четыре человека погибли в двух ДТП в Татарстане 

Газета.Ru 36 минут назад
Сразу две автомобильные аварии унесли жизни четырех человек в Татарстане, еще один пострадал, сообщает телеканал «360».
По данным полиции, водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения на 27 километре автодороги Казань — Оренбург в Лаишевском районе, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai. Пассажир и водитель отечественной машины погибли на месте. Шофера иномарки доставили в больницу. Предположительно, причиной аварии стало превышение скорости.
Еще одно ДТП произошло на 38 километре автодороги Азеево — Черемшан — Шентала в Новошешминском районе Татарстана. Там погибли два человека. Обстоятельства аварии не уточняются.
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