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Две маршрутки и троллейбус столкнулись в Кемерово
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Две маршрутки и троллейбус столкнулись в Кемерово 

Газета.Ru 35 минут назад
В пятницу, 16 марта, на пересечении проспекта Ленина с улицей Тухачевского в Кемерове столкнулись две маршрутки и троллейбус, сообщает «Инфореактор».
Пользователи, ставшие свидетелями аварии, опубликовали фотографии с места ДТП. На кадрах видно, что троллейбус столкнулся с маршрутками, которые двигались в попутном направлении. Пользователи назвали ДТП «автобусной многоножкой».
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. О пострадавших и характере их травм в результате аварии не сообщается. Устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.
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