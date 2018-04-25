Две маршрутки и троллейбус столкнулись в Кемерово

В пятницу, 16 марта, на пересечении проспекта Ленина с улицей Тухачевского в Кемерове столкнулись две маршрутки и троллейбус, сообщает «Инфореактор».

Пользователи, ставшие свидетелями аварии, опубликовали фотографии с места ДТП. На кадрах видно, что троллейбус столкнулся с маршрутками, которые двигались в попутном направлении. Пользователи назвали ДТП «автобусной многоножкой».