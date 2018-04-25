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В Кирове столкнулись «Лада» и «УАЗ Патриот»: водитель «Калины» получила травмы
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В Кирове столкнулись «Лада» и «УАЗ Патриот»: водитель «Калины» получила травмы 

Vyatka-grad.ru 30 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Кирове на Советском тракте столкнулись «Лада Калина» и «УАЗ Патриот». Об этом сообщают в городской ГИБДД.
ДТП произошло сегодня утром, в районе 8 часов утра, у дома №33. По предварительным данным, 28-летняя водитель «Лады Калины», пытаясь перестроиться с левого ряда на правый, не убедилась в безопасности маневра и врезалась в попутный автомобиль «УАЗ Патриот».
По-видимому, удар был настолько сильным, что «Ладу» развернуло. В результате происшествия автоледи получила травмы. Госпитализация ей не потребовалась.
Фото — ГИБДД г. Кирова
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