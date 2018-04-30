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Сбитая под Ярославлем собака неделю пролежала без помощи
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Сбитая под Ярославлем собака неделю пролежала без помощи 

АиФ 44 минуты назад
Фото: АиФ
Под Ярославлем сбитая автобусом собака неделю пролежала в поле, сообщают представители благотворительного центра «Кошкин дом». Раненое животное около трассы рядом с деревней Решетниково нашли волонтеры.
От полученных травм пес по имени Цезарь не мог передвигаться самостоятельно. Как рассказали волонтерам местные жители, хозяйка не заботилась о своем питомце и держала его на цепи, поэтому, когда животное попало под колеса автобуса, не стала принимать никаких мер  Цезаря доставили в одну из ветеринарных клиник Ярославля, где ему сделали рентген. Оказалось, что у пса перелом таза в трех местах, в теле обнаружены пули: судя по всему, в собаку когда-то стреляли.
Животному предстоит длительное лечение.
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