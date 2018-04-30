Сбитая под Ярославлем собака неделю пролежала без помощи

Под Ярославлем сбитая автобусом собака неделю пролежала в поле, сообщают представители благотворительного центра «Кошкин дом». Раненое животное около трассы рядом с деревней Решетниково нашли волонтеры.

От полученных травм пес по имени Цезарь не мог передвигаться самостоятельно. Как рассказали волонтерам местные жители, хозяйка не заботилась о своем питомце и держала его на цепи, поэтому, когда животное попало под колеса автобуса, не стала принимать никаких мер Цезаря доставили в одну из ветеринарных клиник Ярославля, где ему сделали рентген. Оказалось, что у пса перелом таза в трех местах, в теле обнаружены пули: судя по всему, в собаку когда-то стреляли.

Животному предстоит длительное лечение.