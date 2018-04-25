Брошенный автомобиль убрали со стоянки на Дмитровке

Со стоянки у дома 153 по Дмитровскому шоссе вывезли брошенный автомобиль. Ранее о проблеме стало известно из сообщения местного жителя, опубликованного на портале «Наш город».

«Сообщаем, что указанный в обращении автомобиль перемещен владельцем», — говорится в официальном ответе пользователю от главы управы Дмитровского района Юрия Фисенко , опубликованном на портале.

Напомним, оставить сообщение на портале «Наш город» может любой столичный житель, предварительно пройдя несложную процедуру регистрации. Портал был специально создан для оперативного взаимодействия москвичей и органов исполнительной власти. (мю)