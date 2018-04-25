Ещё
Брошенный автомобиль убрали со стоянки на Дмитровке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Брошенный автомобиль убрали со стоянки на Дмитровке 

Управа района Дмитровский города Москвы 26 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Со стоянки у дома 153 по Дмитровскому шоссе вывезли брошенный автомобиль. Ранее о проблеме стало известно из сообщения местного жителя, опубликованного на портале «Наш город».
«Сообщаем, что указанный в обращении автомобиль перемещен владельцем», — говорится в официальном ответе пользователю от главы управы Дмитровского района Юрия Фисенко, опубликованном на портале.
Напомним, оставить сообщение на портале «Наш город» может любой столичный житель, предварительно пройдя несложную процедуру регистрации. Портал был специально создан для оперативного взаимодействия москвичей и органов исполнительной власти. (мю)
Управа района Дмитровский города Москвы: последние новости
В центре соцобслуживания на Долгопрудной вспомнят чернобыльскую катастрофу Дорожный знак на Коровинском шоссе вернули в правильное положение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Hyundai представил новый седан
Казахстан закрыл границу с Россией81
Lexus представил новый седан на базе «Камри»
Сбежавших с места ДТП водителей признают пьяными76
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение