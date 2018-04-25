Брошенный автомобиль убрали со стоянки на Дмитровке 

Со стоянки у дома 153 по Дмитровскому шоссе вывезли брошенный автомобиль. Ранее о проблеме стало известно из сообщения местного жителя, опубликованного на портале «Наш город».
«Сообщаем, что указанный в обращении автомобиль перемещен владельцем», — говорится в официальном ответе пользователю от главы управы Дмитровского района Юрия Фисенко, опубликованном на портале.
Напомним, оставить сообщение на портале «Наш город» может любой столичный житель, предварительно пройдя несложную процедуру регистрации. Портал был специально создан для оперативного взаимодействия москвичей и органов исполнительной власти. (мю)