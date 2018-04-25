Вертолет эвакуировал пострадавшего в ДТП в Москве восьмилетнего ребенка

Медицинский вертолет эвакуировал восьмилетнего ребенка, пострадавшего в дорожной аварии в столице, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичного департамента ГОЧСиПБ Москвы.

«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуировал с улицы Ивановской ребенка восьми лет после ДТП с участием трамвая. Экипаж вертолета доставил пострадавшего с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.