Нижегородская госавтоинспекция рассказала, как объехать пробки на популярных дачных направлениях

пробки фото из архива редакцииНижегородская госавтоинспекция рассказала, как объехать пробки на популярных дачных направленияхУправление ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области прогнозирует в последний рабочий день недели, 28 апреля, серьезные проблемы в движении на наиболее востребованных направлениях загородного отдыха — кировском и казанском.

ГИБДД рекомендует дачникам осуществлять выезд на Волжский мост через путепровод со стороны ул. Куйбышева и Бурнаковская. Для движения в сторону Казани использовать автодороги «Н. Новгород — Саратов» и «Кстово — Д. Константиново». В связи с ожидаемым большим количеством транспорта ГИБДД напоминает о запрете движения по обочинам и предостерегает от совершения в плотном потоке необоснованных маневров и перестроений.