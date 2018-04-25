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Нижегородская госавтоинспекция рассказала, как объехать пробки на популярных дачных направлениях
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Нижегородская госавтоинспекция рассказала, как объехать пробки на популярных дачных направлениях 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
пробки фото из архива редакцииНижегородская госавтоинспекция рассказала, как объехать пробки на популярных дачных направленияхУправление ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области прогнозирует в последний рабочий день недели, 28 апреля, серьезные проблемы в движении на наиболее востребованных направлениях загородного отдыха — кировском и казанском.
ГИБДД рекомендует дачникам осуществлять выезд на Волжский мост через путепровод со стороны ул. Куйбышева и Бурнаковская. Для движения в сторону Казани использовать автодороги «Н. Новгород — Саратов» и «Кстово — Д. Константиново». В связи с ожидаемым большим количеством транспорта ГИБДД напоминает о запрете движения по обочинам и предостерегает от совершения в плотном потоке необоснованных маневров и перестроений.
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