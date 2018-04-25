Лихач протаранил автобус и кроссовер в Петербурге. Видео 

Опубликовано видео дорожно-транспортного происшествия, произошедшего, по утверждению автора ролика, в ночь на среду, 25 апреля, на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.
Водитель легкового автомобиля, двигавшегося в крайнем ряду, попытался резко перестроится левее, однако не рассчитал траекторию движения и протаранил автобус.
После столкновения с маршрутным транспортным средством, машина предполагаемого виновника аварии отскочила в соседнюю полосу и врезалась в кроссовер.
О пострадавших в ДТП не сообщалось.