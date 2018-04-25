Мосгортранс: Попавший под трамвай ребенок перебегал пути в неположенном месте 

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Сегодня около 15:15 в районе д. 12 по ул. Дубки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая №27 и ребенка. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, ребенок был без сопровождения взрослых и пытался перебежать пути в неположенном месте. В результате случившегося он получил травмы и был госпитализирован», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что в общественном транспорте никто не пострадал.
Ранее в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Агентству «Москва» сообщили, что экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуировал ребенка восьми лет после ДТП с участием трамвая. Экипаж вертолета доставил пострадавшего с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы.