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Полиция поймала хулигана, открывшего стрельбу на цыганской свадьбе в Пятигорске
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Полиция поймала хулигана, открывшего стрельбу на цыганской свадьбе в Пятигорске 

360tv.ru 48 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
Полиция задержала одного из участников кортежа на цыганской свадьбе, стрелявшего из автомата. Об этом сообщил «Интерфакс».
Как рассказали в ГУ МВД по Ставропольскому краю, на дебошира составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».
С места происшествия были изъяты гильзы, которые отправят на экспертизу. Необходимо установить, какими патронами стреляли: боевыми или холостыми.
В Пятигорске на цыганской свадьбе произошла стрельба. Участники кортежа открыли огонь из автоматов на месте дуэли Лермонтова на Машуке.
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