Полиция поймала хулигана, открывшего стрельбу на цыганской свадьбе в Пятигорске

Полиция задержала одного из участников кортежа на цыганской свадьбе, стрелявшего из автомата. Об этом сообщил «Интерфакс».

Как рассказали в ГУ МВД по Ставропольскому краю, на дебошира составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

С места происшествия были изъяты гильзы, которые отправят на экспертизу. Необходимо установить, какими патронами стреляли: боевыми или холостыми.

В Пятигорске на цыганской свадьбе произошла стрельба. Участники кортежа открыли огонь из автоматов на месте дуэли Лермонтова на Машуке.