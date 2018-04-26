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Стрельба на свадьбе в Пятигорске привлекла внимание горожан и полиции
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Стрельба на свадьбе в Пятигорске привлекла внимание горожан и полиции 

АиФ Ставрополье 27 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Стрельба на цыганской свадьбе в Пятигорске привела к уголовному делу, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД по СК.
Мам и маленьких детей, гулявших на месте дуэли Лермонтова 25 апреля, напугали выстрелами. Стреляли из свадебного кортежа, разместившегося неподалёку. По словам очевидцев, гильзы падали рядом с детскими колясками.
Инициативные женщины обратились с жалобой в полицию, и наряд оперативно прибыл на место. Устроившего беспорядок стрелка задержали и обыскали, изъяв у него охолощённый пистолет и 90 с лишним светошумовых патронов. Пока хулиган думает о своём поведении в участке, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Публикация от Govorun26.ru (@govorun26) 25 Апр 2018 в 3:22 PDT
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