Участники кортежа на цыганской свадьбе открыли стрельбу из автоматов Пятигорске

В Пятигорске на цыганской свадьбе произошла стрельба. Участники кортежа открыли огонь из автоматов на месте дуэли Лермонтова на Машуке. Об этом сообщил портал «Юга.ру».

Об инциденте полиции рассказали женщины, которые гуляли там с детьми. Они пояснили, что приехал кортеж цыганской свадьбы и открыл огонь из оружия.

Публикация от Govorun26.ru (@govorun26)

25 Апр 2018 в 3:22 PDT Правоохранители выехали на место происшествия. Все подробности случившегося устанавливаются.

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