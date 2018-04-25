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Полиция проверяет информацию о стрельбе во время свадьбы на Ставрополье
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Полиция проверяет информацию о стрельбе во время свадьбы на Ставрополье 

ТАСС 1 час назад
СТАВРОПОЛЬ, 25 апреля. /ТАСС/. Полицейские проверяют информацию о стрельбе во время праздновании свадьбы на месте дуэли Михаила Лермонтова в городе Пятигорске (Ставропольский край), сообщили ТАСС в пресс-службе краевого управления МВД.
"По свидетельствам очевидцев, происшествие произошло в среду, на место выехали сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего выясняются", — отметили в пресс-службе.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, во время проезда свадебного кортежа послышались выстрелы из огнестрельного оружия, на месте обнаружили гильзы. О пострадавших во время происшествия не сообщается. Место дуэли Лермонтова в Пятигорске часто посещают туристы, там же любят отдыхать жители города.
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