Полиция проверяет информацию о стрельбе во время свадьбы на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 25 апреля. / ТАСС /. Полицейские проверяют информацию о стрельбе во время праздновании свадьбы на месте дуэли Михаила Лермонтова в городе Пятигорске (Ставропольский край), сообщили ТАСС в пресс-службе краевого управления МВД

"По свидетельствам очевидцев, происшествие произошло в среду, на место выехали сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего выясняются", — отметили в пресс-службе.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, во время проезда свадебного кортежа послышались выстрелы из огнестрельного оружия, на месте обнаружили гильзы. О пострадавших во время происшествия не сообщается. Место дуэли Лермонтова в Пятигорске часто посещают туристы, там же любят отдыхать жители города.