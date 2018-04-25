В Госавтоинспекции рассказали нижегородцам, как не попасть в пробку 28 апреля

Управление ГИБДД ГУ МВД Росси по Нижегородской области прогнозирует серьезные проблемы в движении на наиболее востребованных направлениях загородного отдыха — кировском и казанском.

В связи с этим нижегородцам рекомендуют выезжать на Волжский мост через путепровод со стороны улиц Куйбышева и Бурнаковская. Для движения в сторону Казани использовать автодороги «Н. Новгород — Саратов» и «Кстово — Д. Константиново», в связи с ремонтом трассы около Ветчака. Подробная схема объезда тут.

В связи с ожидаемым большим количеством транспорта ГИБДД напоминает о запрете движения по обочинам и предостерегает от совершения в плотном потоке необоснованных маневров и перестроений.

Ранее мы рассказывали, как нижегородцы объезжают пробку на М7.