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В Госавтоинспекции рассказали нижегородцам, как не попасть в пробку 28 апреля
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В Госавтоинспекции рассказали нижегородцам, как не попасть в пробку 28 апреля 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Управление ГИБДД ГУ МВД Росси по Нижегородской области прогнозирует серьезные проблемы в движении на наиболее востребованных направлениях загородного отдыха — кировском и казанском.
В связи с этим нижегородцам рекомендуют выезжать на Волжский мост через путепровод со стороны улиц Куйбышева и Бурнаковская. Для движения в сторону Казани использовать автодороги «Н. Новгород — Саратов» и «Кстово — Д. Константиново», в связи с ремонтом трассы около Ветчака. Подробная схема объезда тут.
В связи с ожидаемым большим количеством транспорта ГИБДД напоминает о запрете движения по обочинам и предостерегает от совершения в плотном потоке необоснованных маневров и перестроений.
Ранее мы рассказывали, как нижегородцы объезжают пробку на М7.
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