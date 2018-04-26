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Житель Брюховецкого района Кубани угнал машину, чтобы помочь знакомой с переездом
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Житель Брюховецкого района Кубани угнал машину, чтобы помочь знакомой с переездом 

За рулем Кубань 28 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Похищенный автомобиль обнаружили брошенным в соседнем Каневском районе.
В полицию с заявлением об угоне обратился мужчина, который рассказал, что во время распития спиртного с товарищем передал тому ключи от машины. Однако приятель автомобиль не вернул. Транспортное средство разыскали в Каневском районе. Предполагаемого угонщика из Тимашевского района тоже вскоре задержали.
Мужчина объяснил, что намеревался одолжить машину на время, чтобы помочь знакомой девушке с переездом. Но у автомобиля закончился бензин и горе-водитель не нашел ничего лучшего, как просто бросить транспортное средство на обочине. Владельцу он об этом не стал сообщать.
Машину вернули хозяину, в отношении его товарища возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», санкции которой предполагают до пяти лет лишения свободы.
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