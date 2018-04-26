Житель Брюховецкого района Кубани угнал машину, чтобы помочь знакомой с переездом

Похищенный автомобиль обнаружили брошенным в соседнем Каневском районе.

В полицию с заявлением об угоне обратился мужчина, который рассказал, что во время распития спиртного с товарищем передал тому ключи от машины. Однако приятель автомобиль не вернул. Транспортное средство разыскали в Каневском районе. Предполагаемого угонщика из Тимашевского района тоже вскоре задержали.

Мужчина объяснил, что намеревался одолжить машину на время, чтобы помочь знакомой девушке с переездом. Но у автомобиля закончился бензин и горе-водитель не нашел ничего лучшего, как просто бросить транспортное средство на обочине. Владельцу он об этом не стал сообщать.

Машину вернули хозяину, в отношении его товарища возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», санкции которой предполагают до пяти лет лишения свободы.