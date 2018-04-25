«Опель» повис на леерном ограждении в центре Петрозаводска 

ДТП произошло сегодня днем на пересечении улиц Гоголя и Антикайнена.
Днем 25 апреля на пересечении улиц Гоголя и Антикайнена произошло ДТП с участием легкового автомобиля Опель (Opel Astra).
Легковой автомобиль двигался по улице Антикайнена в сторону центра. Уходя от столкновения со скопившимся за перекрёстком транспортом, водитель выехал вправо на газон и врезался в леерное ограждение, повиснув на нём правым бортом.
В результате транспортное средство и леерное ограждение получили механические повреждения.
Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.
По материалам: ptzgovorit.ru