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«Опель» повис на леерном ограждении в центре Петрозаводска
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«Опель» повис на леерном ограждении в центре Петрозаводска 

Карельские вести 1 час назад
ДТП произошло сегодня днем на пересечении улиц Гоголя и Антикайнена.
Днем 25 апреля на пересечении улиц Гоголя и Антикайнена произошло ДТП с участием легкового автомобиля Опель (Opel Astra).
Легковой автомобиль двигался по улице Антикайнена в сторону центра. Уходя от столкновения со скопившимся за перекрёстком транспортом, водитель выехал вправо на газон и врезался в леерное ограждение, повиснув на нём правым бортом.
В результате транспортное средство и леерное ограждение получили механические повреждения.
Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП.
По материалам: ptzgovorit.ru
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