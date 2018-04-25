Можно ли «оформить» аварию без ГИБДД и ОСАГО

В случае незначительной аварии никому не хочется тратить кучу времени на ожидание ГИБДД , ведь оно может тянуться часами. И особенно это неприятно, если ты не виноват. Поэтому часто владельцы пострадавших авто договариваются о возмещении ущерба на месте. Подобный способ решить проблему хорош тем, что здорово экономит время участникам столкновения, но может быть опасен, если кто-то из них захочет схитрить.

Например, в результате такой договоренности можно остаться без прав, даже если в аварии вы не виноваты. Схема очень простая: виновник ДТП предлагает деньги за полученные повреждения, вы соглашаетесь. Обе стороны очень спешат, нанесенный ущерб незначителен — почему бы нет? Однако стоит только вам покинуть место инцидента, как оппонент вызывает ГИБДД и говорит, что второй участник скрылся. Вы автоматически виноваты. Он получает компенсацию от страховщика, вы — путевку в мир общественного транспорта на год или полтора.

Другая ситуация. Вы — виновник аварии. Но все так же не хотите тратить время и нервы на разборки с ГИБДД и страховщиками, а к тому же получать от последних увеличенный коэффициент бонус-малус и, как следствие, в следующем году платить за страховку в 1,5 раза больше. Предлагаете владельцу пострадавшего авто компенсацию на месте. Он не возражает — ему тоже не хочется возиться со всеми этими бумажками.

И вот дальше история может развиваться по-разному. Хорошо, если этот водитель окажется порядочным человеком и вы больше не услышите друг о друге. Но не стоит сбрасывать со счетов и тот вариант, что он захочет нажиться на происшествии и вызовет ГИБДД сразу после вашего отъезда. Конечно, есть шанс, что в ходе судебных разбирательств истина восторжествует, но насколько он велик и насколько вы готовы полагаться на высшую справедливость?

Кроме того, водитель пострадавшей машины может без всякого злого умысла позвонить в страховую, чтобы сообщить о факте ДТП, и уже там ему скажут, что происшествие в любом случае нужно оформлять, иначе никаких выплат он не получит. У него не будет к вам претензий, но ему придется вызвать ГИБДД и ваши права все равно окажутся под угрозой.

Еще не редки случаи, когда на месте невозможно точно определить степень повреждения машины — для подробной диагностики нужно пригнать ее в сервис. И сумма, которую озвучат там, может в разы отличаться от той, что устраивала владельца пострадавшего авто на месте инцидента. А здесь уже будьте готовы к тому, что он захочет, чтобы вы оплатили ремонт по той цене, которую озвучили при диагностике.

Помочь в таких спорных ситуациях может расписка, в которой подробно описаны обстоятельства ДТП, указаны данные обоих участников аварии и подчеркивается, что стороны не имеют претензий друг к другу. Однако нужно понимать, что в таком случае вы не имеете права на страховую компенсацию.

Кстати, машину с повреждениями могут остановить сотрудники ДПС для того, чтобы установить, как были получены эти повреждения и не скрылись ли вы с места ДТП.

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