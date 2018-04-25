Не уходи: за побег с места аварии дадут срок

К введению уголовной ответственности за оставление места ДТП с тяжкими последствиями может привести решение Конституционного суда. Там потребовали от законодателей в течение года выработать правила, предотвращающие бегство пьяных водителей с места автоаварий. Сейчас суды могут признавать водителей нетрезвыми лишь на основании результатов медэкспертизы или отказа от нее. КС признал это неконституционным.

Конституционный суд России обязал законодателя выработать правила, предотвращающие бегство пьяных водителей с места ДТП. Согласно опубликованному пресс-релизу судебного органа по итогам заседания 25 апреля, КС посчитал неконституционной ситуацию, в которой скрывшиеся после автомобильной аварии нетрезвые водители оказываются в более выгодном положении по сравнению с теми автомобилистами, которые остались на месте происшествия.

Ведь убежавшие от полиции граждане тем самым избегают прохождения тестов на опьянение и употребление наркотических веществ. В итоге получается так, что в дальнейшем суды не могут признать таких нарушителей нетрезвыми.

Все дело в прим. 2. ст. 264 УК России, согласно которому водитель признается нетрезвым только в случае установления факта употребления им вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, или в случае наличия в организме этого лица наркотических средств.

В своем решении КС обратил внимание на то, что российское законодательство запрещает водителю оставлять место ДТП, предусматривая за это лишь административную, но не уголовную ответственность.

«Уголовный кодекс не предполагает усиление уголовной ответственности в отношении такого лица, — говорится в пресс-релизе.

— Побег с места аварии может являться желанием скрыть факт опьянения, чтобы избежать привлечения к более строгой уголовной ответственности, но он не равнозначен ни доказанности факта опьянения, ни добровольному отказу от прохождения освидетельствования.

Оспариваемая норма не предусматривает возможности признания водителя находящимся в состоянии опьянения, если он скрылся с места ДТП. Установление состояния опьянения на момент управления транспортным средством исключительно по результатам освидетельствования относится ко всем субъектам преступления, включая лиц, покинувших место ДТП».

В итоге КС пришел к выводу, что такое регулирование снижает эффективность законодательных норм и в оспариваемой части не соответствует Конституции России.

«Федеральному законодателю надлежит в течение года внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения.

До внесения изменений сохраняет силу действующий порядок признания водителей находящимися в состоянии опьянения. Если в течение года изменения не будут внесены, пункт 2 примечания к статье 264 УК России утратит силу», — говорится в решении суда (имеется в распоряжении «Газеты.Ru» ).

Получается, что, если в течение года в Госдуме не будет разработана более точная формулировка, противоречивую по мнению КС норму признают ничтожной.

«Законодатель должен сделать так, чтобы сбегать даже после тяжкого ДТП пьяному водителю было невыгодно, — заявил руководитель секретариата КС Владимир Сивицкий. — КС не давал законодателю конкретных и однозначных моделей того, как решить эту задачу. Но напомнил, что в свое время в УК была ответственность именно за оставление места ДТП с тяжкими последствиями, а сейчас этой нормы нет. С точки зрения административного ответственность для сбежавших пьяных водителей сопоставима, но в уголовном праве такой баланс отсутствует».

Поводом для такого решения Конституционного суда стало обращение президиума Ивановского областного суда, в кассационном производстве президиума которого находится уголовное дело в отношении гражданина Журавлева, ранее признанного виновным в совершении автотранспортного преступления. Водитель не справился с управлением автомобиля, допустил аварию, в результате которой погибли двое из пяти его пассажиров. С места ДТП виновник сбежал и почти год скрывался, после чего сам пришел в полицию.

В суде водитель пояснил, что разрешенной скорости не превышал и за рулем был трезв.

Однако эти утверждения противоречили показаниям свидетелей и потерпевших, видеозаписям из баров, где перед последней поездкой отдыхала компания, чекам с указаниями употребленных спиртных напитков и другим уликам, отягощавшим вину Журавлева.

Районный суд признал водителя нетрезвым и приговорил его к восьми годам лишения свободы.

Это решение защита Журавлева обжаловала, дойдя до Верховного суда. В итоге ВС признал доводы о неправомерном признании Журавлева в управлении автомобилем в нетрезвом виде заслуживающими внимания и достаточными для рассмотрения судом кассационной инстанции, так как после ДТП медосвидетельствование водителя не проводилось.

Президиум Ивановского областного суда, придя к выводу о неопределенности нормативного содержания оспариваемых положений УК России, приостановил производство по данному делу и обратился в КС России.

Адвокат Александр Липатников назвал решение КС «странным». Он обратил внимание на то, что состояние опьянения человека — это диагноз, который поставить может только врач после медосвидетельствования, либо если такие результаты получены после «продувки» через алкотестер.

«В моей практике довольно много дел, связанных с оставлением места ДТП, и только в 10% случаев водители были пьяны, — сказал Липатников «Газете.Ru».

— Ведь причин может быть множество — не заметил ДТП, посчитал его незначительным, не согласился с доводами другого участника аварии и уехал. Получается, что сам факт оставления места ДТП без соответствующих медицинских документов хотят приравнять к «пьянке» за рулем.

Что касается иных доказательств, например, показаний свидетелей, чеков — это все косвенные доказательства. Они в своей совокупности в каждом конкретном случае могут вызвать подозрения. Но опьянение — это определенное количество алкоголя: может быть, человек выпил, но мало, или весь вечер пил безалкогольное пиво. То есть возникает ряд неустранимых сомнений, которые должны трактоваться в пользу обвиняемого».

Эксперт признает, что, ответственность за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, действительно ниже, чем за совершенное в трезвом виде, и водители могут таким попытаться сбежать, чтобы избежать более серьезного наказания. «Однако в случае, например, с административными делами можно просто увеличить наказание за оставление места ДТП и назначить максимальную ответственность — лишение водительских прав не на 1,5 года, а на два».