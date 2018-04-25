Девушка на «Ладе» сбила подростка в Богородске

ДТП произошло в половине второго дня 24 апреля на улице Ленина. Девушка 1993 г.р. (водительский стаж четыре года), управляя автомобилем « Лада Приора », совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП пострадал мальчик 2004 г.р. Он был доставлен в больницу, в госпитализации не нуждался.

Отмечается, что подросток находился на улице без сопровождения взрослых.