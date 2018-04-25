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Девушка на «Ладе» сбила подростка в Богородске
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Девушка на «Ладе» сбила подростка в Богородске 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Девушка на «Ладе» сбила подростка в Богородске, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в половине второго дня 24 апреля на улице Ленина. Девушка 1993 г.р. (водительский стаж четыре года), управляя автомобилем «Лада Приора», совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.
В результате ДТП пострадал мальчик 2004 г.р. Он был доставлен в больницу, в госпитализации не нуждался.
Отмечается, что подросток находился на улице без сопровождения взрослых.
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