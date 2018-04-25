В Марий Эл водителю лесовоза предъявили обвинение из-за ДТП

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости . Обвинение предъявлено водителю лесовоза, попавшему осенью прошлого года в ДТП в Марий Эл, где погибли 15 человек, сообщается на сайте СК РФ.

Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло 16 ноября 2017 года около 17.30 мск примерно на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них был ребенок. Еще четверо пассажиров были доставлены в больницы Йошкар-Олы, их состояние медики оценивали как стабильно тяжелое. Ранее по факту ДТП было возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (часть 5 статьи 264 УК РФ) предъявлено водителю лесовоза Ринату Маматову ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к уголовной ответственности по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности» также привлечен владелец лесовоза Руслан Мусаев , который выпустил на линию автомобиль с неисправностями.

Ранее сообщалось, что следователи приняли к производству дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, возбужденное органами внутренних дел , после аварии с автобусом в Мэрий Эл, где погибли 15 человек.

Следствие собрало доказательства, подтверждающие вину Маматова и Мусаева. Уголовное дело направлено в Медведевский районный суд Республики Марий Эл для рассмотрения по существу, дополняется в сообщении.