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В Марий Эл водителю лесовоза предъявили обвинение из-за ДТП
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В Марий Эл водителю лесовоза предъявили обвинение из-за ДТП 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Обвинение предъявлено водителю лесовоза, попавшему осенью прошлого года в ДТП в Марий Эл, где погибли 15 человек, сообщается на сайте СК РФ.
Столкновение микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло 16 ноября 2017 года около 17.30 мск примерно на 64-м километре автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск. По данным МВД по Марий Эл, в результате ДТП погибли 15 человек: водитель и пассажиры автобуса. Среди них был ребенок. Еще четверо пассажиров были доставлены в больницы Йошкар-Олы, их состояние медики оценивали как стабильно тяжелое. Ранее по факту ДТП было возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (часть 5 статьи 264 УК РФ) предъявлено водителю лесовоза Ринату Маматову", — говорится в сообщении.
Отмечается, что к уголовной ответственности по статье «Нарушение требований в области транспортной безопасности» также привлечен владелец лесовоза Руслан Мусаев, который выпустил на линию автомобиль с неисправностями.
Ранее сообщалось, что следователи приняли к производству дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, возбужденное органами внутренних дел, после аварии с автобусом в Мэрий Эл, где погибли 15 человек.
Следствие собрало доказательства, подтверждающие вину Маматова и Мусаева. Уголовное дело направлено в Медведевский районный суд Республики Марий Эл для рассмотрения по существу, дополняется в сообщении.
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