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Газовая атака в запорожской больнице: один человек скончался
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Газовая атака в запорожской больнице: один человек скончался 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает издание Gazeta.zp.ua.
По его данным, трое молодых людей, которые посещали доктора, распылили в отделении неизвестный газ из балончика. В результате получила ожоги находившаяся рядом медсестра. Одновременно стало плохо находившейся там же 20-летней девушке. Ей пыталась оказать помощь бригада медиков, позже прибыла вторая, однако после 30 минут реанимационных предприятий пострадавшая погибла.
На место происшествия были вызваны сотрудники газовой службы и полиция.
По изначальной версии причиной смерти девушки называли именно распыленный в отделении газ неизвестного происхождения, однако позже медики озвучили ещё одну версию — тромбоэмболия легочной артерии. Врачи предполагают, что у девушки мог произойти обрыв тромба в артерии — он заблокировал венозный проток, что и привело к смерти.
Родственники погибшей уточняют, что она как проходила медицинское обследование и её «гоняли по кабинетам».
На данный момент продолжается следствие, для установления причины смерти назначена экспертиза.
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