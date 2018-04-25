Газовая атака в запорожской больнице: один человек скончался

Об этом сообщает издание Gazeta.zp.ua.

По его данным, трое молодых людей, которые посещали доктора, распылили в отделении неизвестный газ из балончика. В результате получила ожоги находившаяся рядом медсестра. Одновременно стало плохо находившейся там же 20-летней девушке. Ей пыталась оказать помощь бригада медиков, позже прибыла вторая, однако после 30 минут реанимационных предприятий пострадавшая погибла.

На место происшествия были вызваны сотрудники газовой службы и полиция.

По изначальной версии причиной смерти девушки называли именно распыленный в отделении газ неизвестного происхождения, однако позже медики озвучили ещё одну версию — тромбоэмболия легочной артерии. Врачи предполагают, что у девушки мог произойти обрыв тромба в артерии — он заблокировал венозный проток, что и привело к смерти.

Родственники погибшей уточняют, что она как проходила медицинское обследование и её «гоняли по кабинетам».

На данный момент продолжается следствие, для установления причины смерти назначена экспертиза.